Andebolista Leandro Semedo regressa a Portugal para representar o Benfica 

O andebolista internacional cabo-verdiano Leandro Semedo está de regresso a Portugal para representar o Benfica, após passagem por Espanha, onde representou o Helvetia Anaitasuna e Ademar León, ambos da primeira liga.

De acordo com a página oficial do Benfica, o lateral-esquerdo de 27 anos chega ao “clube de coração”, fazendo alusão que o jogador antes de sair para Espanha representou a equipa de andebol do Porto.

“Sou benfiquista desde pequenino”, assumiu Leandro Semedo, em declarações ao canal televisivo do clube da luz, BTV, considerando este ingresso ao Benfica vai ser “uma parceria de sucesso”.

“Espero que os anos que passei em Espanha possam servir para ajudar o Benfica a ganhar mais títulos”, manifestou Leandro Semedo.

Em três temporadas na Liga Asobal, o lateral-esquerdo marcou mais de 250 golos em mais de 80 jogos, perpetuando o registo que já alcançara no FC Porto, onde esteve quatro épocas.

“Sou cabo-verdiano, sou um guerreiro. Vou dar sempre 200 por cento em campo para ganhar todos os jogos”, frisou.

No Benfica encontra o colega de seleção Paulo Moreno, com quem o atleta disse partilhar características vencedoras.

Em Cabo Verde, Leandro Semedo, que é natural de Cidade da Praia, representou o Desportivo e o ABC, no campeonato de Santiago Sul.