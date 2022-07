ARGSS organiza II Campeonato Regional de Santiago Sul

A Associação Regional de Ginástica Santiago Sul (ARGSS), em parceria com a Federação Cabo-Verdiana de Ginástica realiza o II Campeonato Regional de Ginástica Santiago Sul no próximo domingo, 10.

De acordo com um comunicado da organização, o campeonato que contará com a presença de atletas de Santiago Sul, terá a representação nas modalidades de ginástica acrobática, aeróbica e rítmica.

A modalidade Aeróbica será disputada nos níveis 1 e 2, a Acrobática apenas Iniciados e a Rítmica Pré-Júnior, Júnior e Senior.

O torneio realizar-se-á no dia 10 de julho (Domingo) das 15h00 às 19h00 horas no Pavilhão do Bairro e contará com a presença da Presidente do Comité Olímpico de Cabo Verde, Presidente da Federação de Ginástica de Cabo Verde, Presidente do Comité Paralímpico de Cabo Verde e Administrador do Desporto no IDJ.