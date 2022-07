Associação de Xadrez de S. Vicente organiza “Campeonato Regional Individual Absoluto”

A partir da próxima segunda-feira, 11 de Julho, inicia-se o Campeonato Regional Individual Absoluto de São Vicente e prolonga-se até o dia 16, no salão social do G.D- Amarante.

De acordo com a organização, as partidas acontecem a partir das 20h00, com excepção da última, que antecede a cerimónia de entrega premiação, que está agendada para o dia 16 de Julho, sábado, ás 16h30.

O referido campeonato tem como objectivo encontrar o campeão na referida modalidade e o representante da ilha para a preliminar do campeonato nacional de xadrez.

A mesma fonte informa que estão inscritos 22 jogadores dos clubes, Mindelense, Amarante e Falcões do Norte;

Cada partida tem a duração de 90 minutos, acrescidos de 30 segundos após cada lance. O campeonato será jogado no sistema suíço.

Calendário para a prova com 5 rondas:

1ª Sessão a 11 de Julho de 2022 (segunda -feira) às 20h00

2ª Sessão a 12 de Julho de 2022 (terça -feira) às 20h00

3ª Sessão a 14 de Julho de 2022 (quinta -feira)às 20h00

4ª Sessão a 15 de Julho de 2022 (sexta -feira) às 20h00

5ª Sessão a 16 de Julho de 2022 (sábado) às 14h30

Cerimónia de entrega de prémios a 16 Julho às 17h00