​Marco Soares despede-se da Selecção cabo-verdiana de Futebol

O futebolista Marco Soares, camisola seis que desempenhava a função de médio e de capitão dos Tubarões Azuis se despediu hoje da Selecção cabo-verdiana de Futebol, após 16 anos.

Marco Soares, em conferência de imprensa, hoje, na Cidade da Praia, fez transparecer o seu amor pela Selecção cabo-verdiana de Futebol, e disse que achava que era o momento certo de se despedir.

“Estou aqui para me despedir, depois de 16 anos na Selecção cabo-verdiana de Futebol, muitas alegrias, algumas tristezas, mas achei que este era o momento certo. Penso que neste momento a Selecção cabo-verdiana de Futebol está bem entregue, está no caminho certo e, neste momento, custa-me menos de que se calhar estivesse a fazer isto há alguns anos atrás onde eu sentia que se calhar a Selecção cabo-verdiana de Futebol não estava num bom momento”, disse.

O camisola seis da Selecção cabo-verdiana de Futebol, fez um balanço de todo o seu percurso que classificou de aprendizado, e justificou a sua decisão como forma de dar lugar aos jovens que se têm revelado como novas promessas do futebol cabo-verdiano e dar atenção à família.

"Tenho me dedicado bastante pela selecção e esta é a altura certa. Tenho que agradecer ao presidente da Selecção, Mário Semedo, com quem durante estes 16 anos partilhei muita coisa, muitas conquistas, algumas tristezas, mas pela forma como sempre tentou ver as coisa melhor para a federação, e tentou nos dar melhores condições, muitas vezes com muitas dificuldades, outras com menos dificuldades, mas sempre buscou o melhor para nós”, acrescentou.

Marco Soares, futebolista de 36, no seu balanço enquanto atleta da Selecção cabo-verdiana de Futebol, considera que o futebol nacional se encontra num bom momento e com boa bagagem.

“Conquistamos muitas coisas nos últimos 10 anos, tivemos em três presença final no Campeonato Africano das Nações (CAN), tivemos num play off para o mundial, ainda no último apuramento para o mundial de futebol disputamos até a última com a Nigéria, eu penso que isso é uma prova também do que se tem feito a nível do futebol. Por mim seria eterno, porque se perguntarem se estou preparado para sair da Selecção cabo-verdiana de Futebol, preparado nunca vou estar. É como se ainda eu tivesse 20 anos, mas já é altura de dar espaço para outros jovens e por isso decidi nesta altura meter o meu ponto final”, afirmou.

Por seu turno o presidente da Federação cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, destaca a contribuição do Marco Soares enquanto jogador e como capitão dos Tubarões Azuis.

“Penso que o momento de despedida é sempre um momento especial e de lembranças, coisas boas e menos boas, sobretudo, a despedida de quem sempre caminhou com Cabo Verde no coração, sempre defendeu Cabo Verde.

A Federação cabo-verdiana de Futebol, não podia estar ausente neste momento, penso que estamos a interpretar o sentimento de todos os cabo-verdianos que sentem representados pelo Marcos Soares, por tudo que ele fez em prol do futebol cabo-verdiano nestes 16 anos, não só enquanto jogador mais, sobre tudo, enquanto capitão de equipa” realçou.

O presidente da FCF aproveitou o momento para enaltecer o capitão dos Tubarões Azuis, que vive em Portugal, mas que fez questão de vir a Cabo Verde para anunciar a sua decisão de sair da Selecção de futebol, como sinal de respeito pela admiração dos cabo-verdianos ao seu trabalho.

“Este gesto teve uma importância especial para Federação cabo-verdiana de Futebol, o anúncio feito na casa do futebol, o que para nós tem um valor muito grande, por isso que estamos aqui enquanto Federação cabo-verdiana de Futebol para agradecer uma vez mais por tudo que ele fez, e desejar a maior sorte do mundo. A Selecção cabo-verdiana de Futebol vai continuar a contar com a experiência que o Marco, para continuarmos a trilhar este caminho que não é fácil”, destacou.