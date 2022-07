Boa Governança e Licenciamento de Clubes de Futebol

O governo dos Estados Unidos classificou esta quinta-feira como "indesculpáveis" os recentes comentários do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, a criticar a "mistura de raças".

Decorre desde dia 26 de julho no Cairo o Seminário Anual Continental de Licenciamento de Clubes da Confederação Africana de Futebol (CAF). O evento tem a duração de 3 dias e terminará a dia 30 de julho. O seminário conta com a presença das 54 Associações membros da CAF, da FIFA e representantes de outras confederações de futebol, FIFPRO Africa, Instrutores de Licenciamento de Clubes e representantes das Ligas de todo o continente.

Este seminário fornecerá uma plataforma para associações membros, CAF, FIFA, outras confederações de futebol e vários grupos de partes interessadas para reunir e partilhar as melhores práticas de licenciamento de clubes, métodos de implementação, histórias de sucesso e desafios.

O Coronel Major Hamidou disse: "O sistema de licenciamento de clubes evoluiu significativamente para se tornar uma ferramenta chave para o desenvolvimento e profissionalização do futebol em África. A CAF quer ver a uniformidade entre os nossos membros e também em todas as competições da CAF, tanto homens como mulheres. O objetivo da CAF é que o sistema de licenciamento do clube tenha um efeito e contribua para elevar os padrões a nível do futebol nacional. A nova visão da CAF para a profissionalização do futebol é melhorar a pirâmide a partir de baixo, a começar pelas competições nacionais, daí o novo quadro regulamentar da CAF reforçar o sistema de licenciamento do clube para o futebol masculino e feminino nas competições continentais e domésticas."

Impulsionado pelo recém-formado Departamento de Futebol Profissional da CAF, esta plataforma centrou-se para já no quadro regulamentar do Licenciamento do Clube CAF, no catálogo de sanções e regulamentos de Certificação de estádios.

“A visão do Presidente da CAF, Dr. Patrice Motsepe é tornar o futebol africano globalmente competitivo: Como Administração da CAF, temos de pensar sobre isso praticamente, sobre o que significa e como, as nossas ações diárias, contribuem para a concretização desta visão. As Associações Membros são fundamentais para este sucesso nas suas Ligas. Espero que este seminário crie a necessária interação e compreensão entre a CAF, as Associações de Membros e as Ligas", disse Abiola Ijasamni (diretora de operações da CAF).

Mais do que uma simples plataforma de inscrição de clubes, ela é inerentemente uma plataforma para promoção de boa governança. Obrigatoriamente, Cabo Verde terá de adotar estes regulamentos para o licenciamento dos clubes na primeira divisão de futebol (Campeonato Nacional). Contudo, esta plataforma vai mais além do que a simples sistematização e apresenta-se como elemento impulsionador do desenvolvimento dos clubes.

Estamos perante uma oportunidade ímpar de promover a capacitação dos clubes em Cabo Verde, instaurando um modelo de solidariedade e fornecendo as ferramentas necessárias para que os clubes possam cumprir a sua ação social e comunitária, além de melhorar a qualidade da prática do futebol (em todos os seus sectores).

Conseguindo antever os desafios de implementação desta plataforma, a Federação Cabo-verdiana de Futebol tem aqui a oportunidade de dar um “salto de rã” e antever um exponencial desenvolvimento dos clubes e associações membros. Para isso, deve à partida garantir que estes clubes possam empenhadamente ter melhores resultados no seu desempenho de gestão através de uma rede de apoio especializada e serviços de consultoria ajustada à sua realidade. Se assim for, dentro de 10 anos o futebol em Cabo Verde estará completamente transformado de uma forma positiva para o desenvolvimento do próprio país.