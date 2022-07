Câmara Municipal de Santa Cruz inaugura obras de reabilitação do estádio municipal e promete mais infra-estruturas desportivas

O presidente da câmara de Santa Cruz inaugurou hoje as obras de reabilitação do Estádio Municipal 25 de Julho e prometeu continuar a apostar na construção de mais infra-estruturas desportivas para tornar o município numa “cidade desportiva”.

Carlos Silva falava no acto de inauguração da infra-estrutura, enquadrada no âmbito das festividades do santo padroeiro, São Tiago Maior, assinalado segunda-feira, 25, que foi co-presidido pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, em representação do Governo, e pela da secretária-geral da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Fatma Samoura.

A reabilitação desse equipamento desportivo, de acordo com a câmara, custou cerca de 120 mil contos, dos quais 90 mil contos do orçamento municipal e 30 mil contos da FIFA, no âmbito do “Programa Forward” para colocação de um novo relvado “de qualidade”.

Além do novo relvado, já certificado pela FIFA, a obra contempla bancadas, balneários, cabine para imprensa, túnel de entrada e marcador electrónico, entre outros.

“Aqui em Santa Cruz justifica-se um investimento do tipo, por estarmos a falar de uma terra de campões e de viveiros de talentos. Senão vejamos: Djanine Semedo, Gerson Martins, Nuno Tavares e Rúben Semedo, que são filhos de Santa Cruz que hoje estão a dar o seu contributo a nível mundial carregando a bandeira de Cabo Verde”, defendeu Carlos Silva.

E tendo em conta que, segundo o autarca, as potencialidades de Santa Cruz são em todas as demais modalidades desportivas, reiterou a ambição de tornar esse município santiaguense numa “cidade desportiva”, o que passa pela construção de mais infra-estruturas desportivas.

A este propósito, lembrou que além do Estádio Municipal 25 de Julho, que o município que dirige já conta com um centro Olympafrica de Cabo Verde, em Achada Fazenda, e uma rede de placas desportivas em várias localidades.

Relativamente ao estádio de futebol, ora inaugurado, disse que vai receber mais obras como a construção de uma pista de atletismo, colocação de mais bancadas, iluminação e ainda um campo treino.

“Este estádio de futebol é para servir Santa Cruz, Santiago Norte, toda a ilha de Santiago e por que não Cabo Verde”, observou o autarca, que pediu que se faça “bom uso” dessa infra-estrutura desportiva.

Por sua vez, o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, manifestou o “forte compromisso” do Governo com a infra-estruturação desportiva do País, por ser, indicou, um dos eixos do empoderamento do desporto cabo-verdiano, mas também para garantir a massificação infra-estrruturas “de qualidade”.

A infra-estruturação desportiva do País, acrescentou o governante, visa também potenciar os talentos, os atletas e aumentar a prática do desporto e da actividade física em todos os municípios do País.

Por outro lado, Olavo Correia reiterou o compromisso do Governo de “tudo fazer” para levar campo de futebol relvado aos municípios de São Salvador do Mundo e São Lourenço dos Órgãos (Santiago) e Paul (Santo Antão), os únicos que ainda não dispõem desse equipamento desportivo.

A secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, por seu lado, que se congratulou com o resultado desta parceria, disse que não tem dúvidas de que com uma infra-estrutura do tipo Santa Cruz, por ser “terra de talentos”, poderá vir a ter mais jogadores internacionais, e que Cabo Verde vai ganhar Copa das Nações Africanas (CAN) e estar presente na Copa do Mundo um dia.

A representante do organismo que gere o futebol mundial, que na ocasião entregou o certificado de qualidade emitido pela FIFA, “FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF – FIFA QUALITY PRO”, apelou aos munícipes e aos “talentos” para preservarem esta infra-estrutura para que no futuro tais sonhos de Santa Cruz e de Cabo Verde possam se tornar realidade.