Vozinha deixa o Chipre e vai representar o AS Trencin da Eslováquia

O guarda-redes internacional cabo-verdiano Josimar Dias, conhecido no meio futebolístico como Vizinha, vai representar clube AS Trencin, da Eslováquia, depois de cinco temporadas no AEL Limassol, do Chipre.

A informação é avançada pelo Adex Management, que representa o futebolista, esclarecendo que Vozinha terminou o contrato com a equipa cipriota no passado mês de Junho. “É com muito orgulho e satisfação que venho por este meio comunicar ao público que conseguimos, antes do fecho do mercado de Verão, transferir o recordista internacional e um dos melhores guarda-redes cabo-verdiano, o grande atleta, mas sobretudo o grande profissional, Josimar Dias, mas conhecido por Vozinha”, escreve a página na rede social Facebook do Adex Management A mesma fonte informa que Vozinha assinou um contrato de seis meses com mais um ano de opção, caso o clube continue interessado na continuidade do internacional cabo-verdiano. Na equipa eslovaca, Vozinha vai ter como colegas o defesa internacional cabo-verdiano Kelvin Pires, para além de Eynel Soares. Vozinha, 36 anos, 60 internacionalizações, vai experimentar um novo campeonato, depois de passagens por Angola (Progresso de Sambizanga), Portugal (Gil Vicente), Moldávia (Zambru) e Chipre (AEL Limassol). Em Cabo Verde defendeu as cores do Batuque e do Mindelense, ambos clubes da ilha de São Vicente.

