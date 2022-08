Maio: Organização faz balanço positivo do Maio Ocean Trail que movimentou centenas de pessoas

A organização do Maio Ocean Trail, fez um balanço positivo do evento, que movimentou centenas de pessoas entre atletas e o público que marcou presença no areal da praia de bixe rotxa para assistir às actividades desportivas.

Segundo afiançou o representante da empresa portuguesa In Totum, responsável pela organização do evento, Rui Marques, o evento começou logo pela manha com trail kids, seguidamente de trail longo e curto, com início na vila da Calheta e caminhada entre cidade a localidade do Morro até a cidade do Porto Inglês, onde decorreu a final das provas.

Conforme avançou Rui Marques, o evento deste ano reuniu uma centena de atletas, vindos de todas as ilhas e de Portugal, por isso considerou que foi “um grande momento”, algo que era visto nos olhos dos atletas e das pessoas que demonstravam todo o seu entusiasmo em participar na prova.

O nosso entrevistado disse que na realização de eventos deste calibre é normal que aconteçam alguns constrangimentos, mas que devem ser encarados e resolvidos, destacando que neste houve uma “feliz coincidência” entre a realização desta prova e o dia da Juventude que se assinalou no passado dia 12 de Agosto, cujo acto central aconteceu na ilha do Maio “capital cabo-verdiana da Juventude”.

Prometeu ainda, caso tudo correr como previsto, que no próximo ano vão estar na ilha com o mesmo entusiasmo para realizar mais um evento em que almejam contar cada vez mais com a participação de atletas internacionais, visto que este evento também visa a promoção da ilha como um destino turístico.

Por seu lado, o vereador de desporto da Câmara Municipal do Maio, Carlos Tavares, disse que este evento trouxe uma dinâmica diferente à ilha, que também vem recebendo actividades enquadrado no programa “Porto Inglês Cidade capital Cabo-verdiana da Juventude”, que por sua vez também tem movimentado vários jovens em várias actividades.

“Houve não só uma dinâmica geral, mas também os próprios jovens sentiram que a ilha do Maio está preparada para receber eventos do tipo nos próximos tempos”, realçando que todos estes eventos já movimentaram cerca de setecentos jovens incluindo os atletas que vieram participar no Maio Ocean Trail”, sublinhou.

Questionado se houve algum constrangimento a nível da organização do Maio Ocean Trail, Carlos Tavares, garantiu que tudo decorreu normalmente, uma vez que tanto os transportes marítimo e aéreo funcionaram normalmente e a nível interno conseguiram também dar resposta à demanda utilizando os recursos disponíveis.

Por estarmos a contar com a realização de três eventos em simultâneo foi muito cansativa a organização da logística, mas com a força e a dinâmica da própria juventude maiense conseguimos realizar todas as actividades previstas”, enfatizou.