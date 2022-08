Atlético e Amarante disputam na terça-feira final do campeonato nacional feminino de andebol

As equipas do Atlético e do Amarante discutem na terça-feira, 23, o título de campeã de Cabo Verde em andebol sénior feminino, em jogo previsto para as 20:00, no Polidesportivo Município de Oeiras, em São Vicente.

Ou seja, o título de campeão de Cabo Verde em andebol sénior feminino vai continuar em São Vicente, já que os dois finalistas são clubes da casa, sendo o Atlético o campeão nacional em título. Para alcançar a final, o Atlético derrotou na noite de domingo, 21, o ABC, da Cidade da Praia, por 29-27, ao passo que o Amarante levou a melhor sobre Palmeira da ilha do Sal, por 25-23. O campeonato nacional aproxima-se, assim, do fim, após uma maratona de jogos que principiou no dia 18, envolvendo clubes campeões de Santo Antão, Santiago Norte, Santiago Sul, Fogo, São Nicolau e ilha do Sal, para além de São Vicente, que entrou com duas equipas, o Atlético, campeão de Cabo Verde em título, e o Amarante, na qualidade de campeão regional.

