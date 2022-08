Cabo Verde acolhe a II edição do Africa Youth Cup em 2023

Cabo Verde vai acolher a II edição da Africa Youth Cup em Outubro de 2023, prova a ser disputada na categoria de sub-17, tanto a nível masculina como e feminina, cuja inscrição estará aberta no 1º de Setembro.

Segundo a organização deste evento internacional, a edição de 2023 da África Youth Cup, a ser realizado em Cabo Verde, vai contar com o envolvimento dos atletas em representação das renomadas academias de futebol sub-17, masculinas e femininas da África e do resto do mundo.

O co-presidente da Africa Youth Cup, Godson Abba Ekadi, referiu no comunicado de imprensa da Africa Youth Cup que “as academias de futebol na África são a base e o terreno fértil para futuros talentos que transitam para clubes e, posteriormente, para selecções nacionais”.

“Academias como Generation Foot do Senegal, Asec Mimosa da Costa do Marfim, Lusaka Youth Soccer Academy da Zâmbia, Diamond Football Academy e Pepsi Football Academy da Nigéria, West Africa Football Academy de Gana, Kadji Sports Academy de Camarões e Ligi Ndogo Academy do Quênia, cultivaram e produziram jogadores que se tornaram marcas globais de futebol e embaixadores de seus respectivos países e do continente como um todo”, enalteceu.

A Africa Youth Cup, assegurou, oferece assim uma plataforma e um ambiente propício para as academias de futebol na África competirem pela honra, ao colocar em campo algumas das melhores equipas juvenis de todo o mundo em solo africano.

Um evento de futebol electrizante, adiantou este dirigente, salientando que a iniciativa já desperta a paixão dos jovens fãs de futebol, tendo salientando que as melhores academias de jovens de todo o continente e do resto do mundo se reúnem em Cabo Verde para a segunda edição da Africa Youth Cup, em Outubro de 2023.

“Será gratificante notar que famosos ícones do futebol e celebridades da família global do futebol também mostraram o seu grande interesse em iluminar Cabo Verde com a sua presença”, anotou.

Este optimismo é corroborado pelo diretor do Junior Volcano Academy, da Costa do Marfim, equipa vencedora da I edição realizada em 2019 na Cidade da Praia, para quem a sua academia teve “uma agradável surpresa de descobrir um torneio perfeitamente organizado, atendendo aos mais prestigiados padrões da categoria juvenil em todo o mundo”.

Yves M’bahia enalteceu a qualidade das “infraestrutura desportiva de qualidade e alojamentos inigualáveis”, ressaltando que ficou surpreendido com “um campo de futebol de qualidade” para além da vitória final da sua academia neste país “cativante, agradável em todos os aspectos, do convívio e da simplicidade do povo cabo-verdiano”.

Com a finalidade de transformar o continente em um destino internacional de torneios de futebol juvenil, a Africa Youth Cup é referenciada como um torneio internacional de futebol, cujo evento similar vai, igualmente, ser disputado na Ásia, Europa, Médio Oriente, América do Sul e Estados Unidos da América, visando apoiar o trabalho da FIFA e da CAF para o desenvolvimento do futebol jovem em África.