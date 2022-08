Délcio Fernandes Internacional sub-20 assina com Estrela de Amadora de Portugal

​O internacional cabo-verdiano sub-20 Délcio Fernandes, que na última época representou os Travadores da Praia, assinou um contrato, válido por dois anos, com o Estrela de Amadora, formação que milita na segunda divisão portuguesa.

No entanto, conforme informa o jornal português Record, o jogador natural de Achada Santo António, na Cidade da Praia, numa fase inicial vai integrar a equipa sub-23, que disputa a Liga Revelação.

Délcio Ferreira viajou no passado mês de Junho para Portugal para testes na equipa sub-23 do Estoril Praia, formação bi-campeã da Liga Revelação portuguesa, mas a contratação não se concretizou.

Em 2019, Délcio Ferreira esteve também em Portugal em testes no Sporting Clube de Portugal, tendo na altura, com 17 anos, integrado os treinos da equipa do primeiro ano de juniores.

O futebolista, formado na Escola de Preparação Integral de Futebol (EPIF), fez, com 16 anos, o seu primeiro ano de sénior na equipa do Tchadense e, em 2019, foi considerado o melhor jogador da África Youth League, competição de futebol sub-17, que decorreu na Cidade da Praia.