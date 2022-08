Cabo Verde defronta hoje a Guiné-Conacri para a qualificação para o Mundial’2023 de basquetebol

​A selecção de Cabo Verde de basquetebol masculina inaugura esta sexta-feira a quarta janela africana de qualificação para o Mundial’2023 frente à Guiné-Conacri, no Palais des Sports de Treichville, em Abidjan, na Costa do Marfim.

O jogo, referente ao Grupo E, está calendarizado para às 13:00 de Cabo Verde, pelo que os convocados do selecionador Emanuel Trovoada, conhecido no meio desportivo por Mané, almejam apresentar-se na sua máxima força, porquanto partiu para este competição com o objectivo de vencer todos os três jogos desta fase.

Com três jogos por realizar no curto espaço de três dias, o combinado cabo-verdiano volta a subir a quadra deste pavilhão em Abidjan já no sábado, 27, às 12:00 do arquipélago, para defrontar a sua congénere de Angola, sendo certo que Cabo Verde encerra a sua participação nesta fase no domingo, 28, ante os anfitriões da Costa de Marfim, partida agendada para às 19:00.

“Esta quarta janela vai ser de grande responsabilidade”, referiu Emanuel Trovoada que se mostra entusiasmado pelo facto de Cabo Verde poder contar com todos os convocados e focados no objectivo de se qualificar para o Mundial.

Emanuel Trovoada revelou que estas negociações para liberar os jogadores internacionais nestas janelas foram acertadas porque “ainda não arrancou a Euroliga”, pois está consciente de que “na próxima janela, dificilmente os jogadores que estão na Euroliga e a competir nestas competições , na Eurocup, estarão presentes”.

Por isto, Mané quer focar “nesta janela e não na próxima, já que pode contar com o gigante Edy Tavares (Real Madrid) e de outros todos os profissionais como Ivan Almeida, Kevin Gomes, de entre outros, de modo a resolver agora a qualificação nos três jogos importantes”, sabendo que “ganhando os três jogos, Cabo Verde qualifica-se à primeira para o Mundial”.

“Nós sabemos a nossa realidade e temos de agarrar esta. Esta é a nossa oportunidade. Ele (Edy) vai estar connosco agora, temos de tirar o máximo rendimento possível para neste momento podermos constituir os nossos objectivos”, esclareceu Trovoada.

Disse que todos os jogadores têm vindo a esforçar-se, individual, colectiva e fisicamente, pelo que enalteceu o trabalho levado a cabo pelo preparador físico, pelo fisioterapeuta na recuperação dos jogadores e a todo o “staff” para que Cabo Verde chegue à Costa do Marfim na sua máxima força.

Os 12 convocados de Cabo Verde para Costa do Marfim: Patrick Lima, Ivan Almeida, Fidel Mendonça, Joel Almeida, Kenneti Mendes, Luís Teixeira, Amarilson Lopes, Will Tavares, Victor Andrade, Kevin Gomes, Edy Walter Tavares e Hugo Pereira.