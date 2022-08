Cabo Verde vence Guiné-Conacri em jogo inaugural da quarta janela de qualificação

A selecção de Cabo Verde de basquetebol masculina venceu hoje a sua congénere da Guiné-Conacri por 65-48, em jogo inaugural da quarta janela africana de qualificação para o Mundial’2023.

Em partida referente ao grupo E, realizada, no Palais des Sports de Treichville, em Abidjan, na Costa do Marfim, a turma nacional entrou melhor no jogo e terminou a primeira parte a vencer por 34-28.

No primeiro período Cabo Verde foi mais forte vencendo por uma diferença de 10 pontos (21-11) mas no segundo período a equipa adversária foi mais agressiva e venceu por 17-13.

Na segunda parte, os comandados de Emmanuel Trovoada entraram com a lição bem estudada e ganharam o terceiro período por 17-06 e acabou por ganhar a partida, de forma folgada, não obstante o empate (14-14) no último quarto do encontro.

Em termos individuais, Edy Tavares foi o melhor jogador da equipa nacional cabo-verdiana com 15 pontos, 13 ressaltos e quatro assistências.

O combinado cabo-verdiano volta a subir a quadra deste pavilhão em Abidjan já no sábado, 27, às 12:00 do arquipélago, para defrontar a sua congénere de Angola, e encerra a sua participação nesta fase no domingo, 28, ante os anfitriões da Costa de Marfim, partida agendada para às 19:00.

O Mundial´2023 vai contar com a participação de 32 equipas em vez dos habituais 24 e acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.