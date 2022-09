Internacional cabo-verdiano Zé Luís vai jogar na Turquia

O internacional cabo-verdiano Zé Luís vai representar Hatayspor da primeira liga turca, após meia temporada no Al Taawon, da Arábia Saudita, noticia a edição de hoje do jornal Abola.

“Zé Luís, antigo avançado do FC Porto, tendo também representado Gil Vicente, SC Braga ou os russos do Lokomotiv Moscovo e do Spartak Moscovo, foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Hatayspor pelo clube turco”, lê-se no jornal desportivo português.

A avançado de 31 anos estava sem clube e assinou como jogador livre, por uma época, mais uma de opção.

Natural da ilha do Fogo, o futebolista, que em Cabo Verde representou a Académica do Fogo, conta 18 internacionalizações e três golos marcados pela selecção.