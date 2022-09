A selecção do Sal de sub-16 venceu hoje a congénere de Ponta Delgada por 3-2 e conquistou o torneio quadrangular dos Açores, em Portugal, que contou com a participação de três associações locais.

O combinado salense terminou a competição com três vitórias, em outros tantos jogos, tendo marcado sete golos e sofrido dois.

Esta deslocação, segundo a Associação Regional de Futebol do Sal, está enquadrada no acordo de geminação com congénere da Ponta Delgada.