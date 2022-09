Andebol/Campeonato Nacional: Atlético inicia hoje a defesa do título em sénior masculino em derby sanvicentino

A equipa do Atlético, de São Vicente, inicia hoje, no pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia, ante ao Farense, da mesma ilha, a defesa do título de campeão nacional de andebol, em sénior masculino.

Esta partida, um derby sanvicentino, que encerra a primeira jornada da competição, coloca frente a frente os campeões nacionais do Atlético e o campeão regional de São Vicente.

No jogo inaugural da prova, marcado para 17:00, no pavilhão Vavá Duarte, a Académica da Boa Vista defronta Graciosa, de Tarrafal de Santiago, representante da região norte da ilha.

Pelo meio, os campeões de Santiago Sul, os Asa Stars, que fazem a sua estreia na prova, defrontam a formação de São João Baptista, de São Nicolau.

O sorteio, realizado no passado mês de Agosto pela Federação Cabo-verdiana de Andebol, colocou os campeões nacionais do Atlético e o campeão regional de São Vicente, Farense, no mesmo grupo C, constituído ainda pela formação de Super Estrelas de Santo Antão.

Já o Grupo A integra as equipas da Académica da Boa Vista, Graciosa do Tarrafal (Santiago Norte) e Kapa Kobra, da ilha do Fogo, enquanto o Grupo B é formado pelo ASA Star da Praia, João Baptista de São Nicolau e a Académica do Sal.

De acordo com a calendarização, apuram-se para as meias-finais os três primeiros classificados de cada grupo, mais o melhor segundo, de entre os grupos.

O campeonato nacional de andebol sénior masculino, referente à época 2021-22, acontece de 25 a 30 deste mês, no pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia.