São Vicente: oitava edição da Volta Djeu terá carácter competitivo e participação de 15 atletas

A 8ª edição do Volta a Djeu, travessia de 5200 metros a nado a partir da praia da Laginha, acontece no sábado com 15 atletas e terá caráter competitivo, com prémios para os três primeiros classificados.

Esta informação foi avançada à Inforpress pelo vice-presidente da Associação de Natação de São Vicente, David Monteiro, que confirmou a participação de três mulheres entre os 15 atletas participantes desta edição Volta a Djeu (volta ao ilhéu dos Pássaros a nado).

“Este ano vamos instituir a parte competitiva, mas, com certeza, vai ter a parte da travessia para as pessoas que queiram participar como um desafio. Temos o objectivo de premiar os três primeiros melhores nos nadadores para que nos anos seguintes possamos ter os requisitos mínimos e suficiente para ser enquadrado num circuito internacional de provas aquáticas”, explicou.

Segundo a mesma fonte, a lista dos 15 participantes já foi entregue ao Instituto Marítimo e Portuário (IMP) e à Capitania dos Portos, sendo que a maioria são atletas de São Vicente, mas há participantes do Sal e da Boa Vista.

“Tínhamos esperança de que viriam participantes da Praia, mas, por causa de outros factores como transportes e outras coisas, não deu”, adiantou David Monteiro para quem além da parte competitiva pela primeira vez o Volta a Djeu conta com três mulheres inscritas.

Conforme David Monteiro, apesar de não ter participantes internacionais nesta edição, já há atletas do Brasil, das Canárias e da África do Sul interessados em participar do Volta a Djeu. Por agora, avançou que a organização está na fase de constituir as bases para poder ter a prova enquadrada no circuito internacional, pelo que receberam, há dois meses, uma formação da Federação Internacional de Natação (FINA).

A anteceder a corrida, acontece, na sexta-feira, um fórum sobre “O desporto aquático/náutico em Cabo Verde”, no Centro Cultural do Mindelo, com a participação dos atletas Jason Mascarenhas, que é campeão de bodyboard, e de Djô da Silva, competidor no circuito internacional de Kitesurf e Windsurf e promotor da modalidade Wing Foil.