Wilson Semedo vence torneio Internacional WBC em Portugal

O pugilista Wilson Semedo, bolseiro da Solidariedade Olímpica para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, venceu este final-de-semana o torneio Internacional Boxing Spirit WBC em Outurela, Carnaxide, Portugal.

Wilson Semedo já tinha vencido sábado por KO na semifinal, no primeiro assalto, o adversário espanhol e no domingo averbou mais uma vitória, por desistência do atleta português com quem iria combater na final.

Ao Comité Olímpico cabo-verdiano (COC), o atleta, olímpico para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, disse estar feliz pelo resultado conseguido na prova e já se prepara para outras competições.

Wilson Semedo é juntamente com o atleta Jordin Andrade, os pugilistas David Pina e Ivanusa “Nancy” Moreira, o esgrimista Victor Alvares, a ginasta Márcia Lopes, os judocas Carolina Francês e Djamila Silva, a nadadora Jayla Pina e Nicolas Fernandes, de taekwondo, são os atletas cabo-verdianos contemplados pela Bolsa da Solidariedade olímpica para os Jogos Olímpicos Paris’2024.