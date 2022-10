Basquetebol: Prédio inicia defesa do título nacional com vitória sobre Real Sociedade

A equipa de basquetebol sénior masculino do Prédio, iniciou esta sexta-feira, no pavilhão Vavá Duarte, na Praia, a defesa do título de campeão nacional da categoria com uma vitória (62-44) sobre o Real Sociedade, de São Vicente. No jogo inaugural da prova, o Street Basket, de Tarrafal de Santiago, bateu a Juventude, da ilha do Fogo, por 77-50. Para hoje, referente à segunda jornada, o Street Basket mede forças com a Real Sociedade, ao passo que a formação do Juventude opõe à sua congénere do Prédio. Na competição, disputada no sistema de todos contra todos a uma volta, participam os campeões regionais de Santiago Sul, de São Vicente, do Fogo e de Santiago Norte. A terceira jornada da competição realiza-se no domingo, com a Juventude a defrontar os campeões de São Vicente da Real Sociedade, ao passo que o Prédio, de Santiago Sul, faz a recepção ao Street Basket, de Santiago Norte. Os dois primeiros classificados, jogam a final, ao passo que os dois últimos da primeira fase jogam para o terceiro lugar.

