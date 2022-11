​Lino Rodrigues é campeão do mundo de fisiculturismo

O fisiculturista internacional cabo-verdiano Evelino “Lino” Rodrigues conquistou na noite desta sexta-feira o título de campeão do mundo nas categorias Men’s Physique até 176 cm e Master 46/49 anos do campeonato do IFBB (International Federation of Bodybuilding & Fitness) em Susanna, em Espanha.

O atleta levantou o troféu do primeiro lugar depois de, em 2019, ter se sagrado vice-campeão mundial Master Men Physique em Portugal. Na mesma competição, o atleta Álvaro Andrade, sagrou-se vice-campeão mundial 2022 da IFBB na Categoria Men’s Physique até 176 cm. Álvaro é o atual campeão nacional na categoria men’s physique e participa pela primeira vez numa competição internacional da modalidade. Numa publicação na sua página na rede social Facebook, o Comité Olímpico Cabo-verdiano parabeniza os atletas pelo feito.

