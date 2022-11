RTC suspende cobertura das actividades desportivas da ARFSS

As direcções da Rádio e da Televisão de Cabo Verde decidiram suspender a cobertura de todas as actividades desportivas promovidas pela Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS), depois de pela segunda vez,em menos de uma semana, os seus jornalistas e operadores de imagem terem sido barrados à porta do estádio da Várzea.

A informação foi hoje avançada através de um comunicado de imprensa. “As direcções dos dois órgãos públicos lamentam ter que avançar para esta posição que limita o direito dos cabo-verdianos de serem informados sobre as actividades futebolísticas da referida região”, lê-se. Os dirigentes dos órgãos afirmam que a decisão de impedir o acesso das equipas da RTC ao estádio da Várzea foi tomada de forma unilateral pelo Presidente da Associação Regional de Futebol de Santíago, sem o consentimento dos clubes. Entretanto, garantem que irão continuar a fazer a cobertura de todas as actividades desportivas das diferentes regiões do país, e contam retomar a cobertura informativa da região de Santiago Sul quando estiverem garantidas as condições para os seus profissionais poderem exercer livremente e sem qualquer condicionamento a sua actividade jornalística. De referir que no passado dia 29 de Outubro, um jornalista e um operador de imagem da RTC foram impedidos de entrar no estádio da Varzea. Na sequência, em declarações à Inforpress, o presidente da ARFSS, Mário Donnay Avelino, disse que respeita todas as instituições deste país, mas que a sua equipa se sente “ignorada e discriminada em detrimento das restantes associações regionais de futebol”. Conforme anunciou, já negociou a transmissão em directo dos jogos do campeonato regional da presente com um outro canal televiso, o que, a seu ver, continua a deixar as portas abertas a toda a comunicação social, mas que “impossibilita à estação pública a transmissão de jogos”, garantindo que sempre defendeu a liberdade de expressão.

