​Travadores conquista supertaça de Cabo Verde

A equipa dos Travadores conquistou este sábado, 12, a supertaça de Cabo Verde em futebol, edição 2022-2023, ao vencer a Académica do Mindelo por 4-3, no desempate a partir da marca de grande penalidade.

A partida, disputada no estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, colocou frente a frente os campeões de Cabo Verde em título, Académica do Mindelo, e os vencedores da Taça de Cabo Verde, Travadores da Praia, foi de algum equilíbrio, mas no cômputo geral a formação encarnada, da capital, foi a que mais perto esteve de marcar.

Num jogo sem prolongamento, o vencedor teve de ser encontrado nas grandes penalidades, tendo “los Índios” da capital vencido por 4-3, com o guarda-redes, Kelvin, a tornar-se na figura do jogo ao defender dois penaltis, por sinal o primeiro e o último, enquanto Jackinich desperdiçou o único remate para os encarnados, ao atirar sobre a barra da baliza de Piduca.

O técnico dos Travadores, Janito Carvalho, disse que a sua equipa foi superior e que deveria, mesmo, ter ganho o jogo nos 90 minutos, ao passo que o timoneiro da “Micá”, Carlos Machado, zangado com o desfecho do jogo, reconheceu que a vitória sorriu à melhor equipa, alegando que a Académica, na qualidade de campeã de Cabo Verde em título não conseguiu praticar o seu futebol.

Prémio Individual: Rick (capitão dos Travadores), melhor jogador.

Consumada a vitória, o Clube Desportivo Travadores colecciona o segundo título desta presente temporada, duas semanas depois dos convocados de Janito Carvalho terem assinalado a nova época com a vitória da Supertaça Santiago Sul (2-1) ante os Travadores.

Travadores sucede assim Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, Académica da Praia, Mindelense e Sporting da Praia, 2013 nesta prova da Federação Cabo-verdiana de Futebol, que marca o arranque da época a nível nacional.