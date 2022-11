Comunicado do Clube de Golfe e Ténis da Praia (CGTP)

O Clube de Golf e Ténis da Praia, tendo tomado conhecimento do desaparecimento físico do seu associado Mário Almeida, Maiúca, vem publicamente expressar o seu pesar e a sua profunda solidariedade à família enlutada do nosso malogrado Maiúca.

Maiúca era um exímio praticante de ténis e representou Santiago e Cabo Verde em vários torneios nacionais e internacionais, tanto como atleta e como árbitro, tendo dado a sua valiosa contribuição para o desenvolvimento da modalidade na nossa cidade. Nessa hora de dor, o Clube de Golf e Ténis da Praia, representando todos os amantes do ténis e do golf da Praia, apresenta à família do malogrado Maiúca as suas sentidas condolências, especialmente ao seu pai Didi Almeida e aos seus irmãos Daniel Almeida e Valdemar Almeida, todos eles, indelevelmente ligados ao desenvolvimento do ténis na Cidade da Praia. Praia, 19 de Novembro de 2022 Pel’ Direcção do CGTP António Pedro Barbosa Borges (Presidente)

