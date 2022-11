Federação retoma campeonato nacional de karaté com participação de 40 atletas

​A Cidade da Praia foi palco, hoje, do campeonato nacional do Karaté promovido pela Federação Cabo-verdiana da modalidade, após dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19.

Segundo explicou o presidente da Federação Cabo-verdiana de Karaté (FCK), João Carvalho Correia, em declarações à Inforpress, este é o primeiro campeonato realizado após a pandemia e numa situação de crise, com redução de um número considerável de atletas, uma vez que participam cerca de 40 atletas de todas as ilhas, excepto da Boa Vista.

“Todas as ilhas estão representadas, mas a ilha da Boa Vista, à última hora, não conseguiu dispensa de um dos atletas e dada a dificuldade também não se podia fazer mais nada para que pudesse estar aqui presente”, informou.

Para o presidente da FCK, é um campeonato especial em que se vai homenagear um dos “sênseis”, que foi ex-presidente do conselho técnico, mas também uma pessoa que fez tudo para que a federação esteja onde está hoje.

“Portanto, nós recordamos com muita satisfação o legado do crescimento, o desenvolvimento e vamos dar continuidade a esse trabalho, que é o sensei José Luís, que não está hoje entre nós, e ao mesmo tempo que vamos perante ele e mais dois, Djak e Ivan que também faleceram recentemente dar continuidade ao trabalho”, salientou.

Afirmou que a união, a amizade, a forma como está a decorrer com o envolvimento e anseio das escolas e regiões mostram que o campeonato está num bom caminho, cujos atletas vão disputar as categorias, cadete, júnior, e sub-21 durante todo o dia de hoje no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte.

“A prova disso, no tatame vai ganhar quem de facto, está tecnicamente melhor, pois não há vencedor nem vencido no karaté, é tudo uma forma de ganhar outras coisas e não a vitória em si”, afirmou.

O campeonato nacional de karaté está a contar com a presença de experts vindos de Portugal e do Senegal, pessoas que, enalteceu João Correia Carvalho, têm dado contributo técnico e pedagógico para o crescimento desta modalidade.

Em Cabo Verde, a missão destes colaboradores baseia-se na troca de experiências e estágios de capacitação visando o crescimento dos atletas.