Basquetebol: Cabo Verde termina 2022 como a oitava melhor selecção de África

​A selecção masculina cabo-verdiana de basquetebol termina 2022 como a oitava melhor equipa africana da modalidade, 66.ª a nível mundial, de acordo com a última actualização da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), com 148.08 pontos.

Cabo Verde, ao que apurou a Inforpress junto deste organismo que rege o basquetebol ao mais alto nível, está suplantado em África pelos combinados nacionais da Nigéria (primeiro, com 460.01 pontos), da Tunísia, do Senegal, de Angola, da Costa do Marfim, do Egipto e Sudão do Sul (sétimo, 160.02).

Num universo de 164 países que constituem o ranking mundial de basquetebol masculino, a Espanha lidera a lista com 758.06 pontos, seguida dos Estados Unidos da América no segundo lugar com 757.05 e da Austrália, que fecha o pódio com 740.03 pontos.

A selecção cabo-verdiana masculina de basquetebol qualificou-se, em Junho, para a segunda ronda de qualificação para o Mundial 2023, a ser disputada no Japão, Filipinas e Indonésia.