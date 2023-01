Demetrius Andrade vence norte-americano Demond Nicholson em Washington

O pugilista cabo-verdiano nascido e radicado nos Estados Unidos da América Demetrius Andrade, 34 anos, 1,83 metros, derrotou na noite de sábado, 07, o norte-americano Demond Nicholson, no Captial One Arena em Washington, D.C. por unanimidade dos júris.

No seu jogo de estreia de 168 libras, o crioulo campeão mundial dos pesos de 154 e 160 libras, voltou a mostrar a sua qualidade para somar mais uma vitória no seu curriculum, ao levar o adversário duas vezes ao tapete, para facilmente vencer a luta de dez rounds no card Gervonta Davis-Hector Luis Garcia, no Captial One Arena em Washington, D.C.

De acordo com a estatística, todos os três juízes marcaram 100-88, 10 rounds, assim como o Boxing Junkie.

“Eu me sentia bem e definitivamente podia distinguir a diferença de peso nas velocidades, nas combinações. O plano para hoje era fazer 10 balas. E foi isso que fizemos”, realçou Andrade.

Demetrius Andrade, com um registo de 32 vitórias em 32 combates, dos quais 19 por KO, atacou Nicholson (26-5-1, 22 KO) a partir do sino de abertura e não desistiu, derrotando o seu potencial ao adversário com uma variedade de golpes a uma distância segura.