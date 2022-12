Boxe: Demetrius Andrade defende o título mundial em Washington

​O pugilista profissional cabo-verdiano radicado nos EUA Demetrius Andrade, campeão do mundo na categoria de médios pesados, volta ao ringue a 07 de Janeiro para defender o cinto ante o norte-americano Demond Nicholson, no Capital One Arena, Washington

No combate mais aguardado do início de 2023, o pugilista cabo-verdiano nascido nos Estados Unidos da América, e que “batalha” sempre em defesa da bandeira de Cabo Verde, vai subir ao ringue invicto e com o estatuto de campeão mundial de duas divisões.

Demetrius Andrade, 34 anos, 1,83 metros, vai ao ringue em Washington para um confronto de dez rounds super-médios contra Demond Nicholson, com o atleta de ascendência crioula a somar um recorde de 31 combates que resultaram em 31 vitórias, dos quais 19 por KO.

O norte-americano Demond Nicholson, 29 anos, 1,83 metros, vem de uma série de 26 vitórias, sendo 22 por KO, e quatro derrotas.

O combate da Capital One Arena, Washington DC vai ser transmitido “In live” pelo Showtime PPV.

Demetrius Andrade foi condecorado em Dezembro do ano transacto pelo Governo de Cabo Verde com o 1º Grau da Medalha de Mérito Desportivo “pela sua dedicação e pelo seu profissionalismo e entrega no ringue, tem-se dedicado, de forma genuína e impactante, para o sucesso da comunidade cabo-verdiana.”.

De acordo com a fonte governamental, desta forma, o Governo de Cabo Verde, “na senda da valorização do Desporto, demonstra, igualmente, o seu reconhecimento público e presta justa homenagem ao cidadão Demetrius Andrade, que na sua actividade profissional, social e projecção internacional, contribui para o desenvolvimento da juventude”.

Nascido a 26 de Fevereiro de 1988, em Providence, Rhode Island, EUA, com ascendência cabo-verdiana, Demetrius César Andrade, 1,85 metros, “sempre exaltou o patriotismo para com Cabo Verde, usando as cores da bandeira nacional e levando muitos compatriotas na Diáspora a redescobrir Cabo Verde”.

Como “boxeur profissional” fez a sua primeira luta profissional em Outubro de 2008, tendo disputado vários campeonatos e títulos estaduais, nacionais e mundiais nas classes dos médios leves WBA e WBO, médios WBO e super-médio WBO, uma carreira marcada pela conquista ímpar, da sequência de 19 vitórias por nocaute, doze por decisão dos juízes e zero derrotas.

Dos grandes feitos conseguidos, destacam-se, ainda, a sua primeira medalha de ouro, em 2002, no National Silver Gloves Championships, quando começou a revelar todo o seu potencial para a modalidade de boxe, a conquista da medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, e a medalha de ouro no campeonato Mundial Amador de Boxe de 2007.