​Projecto saúde mental e desporto “Your Brain´s Game” apresentado na Praia

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), em parceria com a organização Geração B-Brigth fazem esta terça-feira, 10, a apresentação pública do projecto “Your Brain´s Game” (jogo da tua mente - em português), sobre a saúde mental e desporto.

Segundo uma nota do COC, o “Your Brain´s Game” pretende sensibilizar os estudantes para a importância da saúde mental e o desporto com sessões sobre saúde mental, onde os mesmos irão aprender como pôr em prática os conhecimentos adquiridos no seu dia a dia.

O projecto, de acordo com a mesma fonte terá a duração de seis meses e será desenvolvido na escola secundária Cesaltina Ramos, na cidade da praia, em coordenação com o núcleo de educação física da escola e na Universidade Jean Piaget.

A apresentação do projecto contará com a presença da Presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano, Filomena Fortes e da Presidente da Geração B- Bright, Miriam Livramento.

Ainda na agenda desta apresentação está a assinatura de um protocolo de cooperação para a implementação do projecto com o Centro de Atendimento Psicológico (CAP).