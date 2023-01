Andebol: Cabo Verde vence Uruguai (33-25) e regista primeira vitória de sempre no Campeonato do Mundo

A selecção cabo-verdiana de andebol masculina, vice-campeã da África, venceu ontem à tarde (12) o combinado do Uruguai por 33-25, em jogo inaugural do Grupo C do Campeonato do Mundo, disputado em Gotemburgo, na Suécia.

Nesta que é a segunda participação de sempre dos “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida selecção cabo-verdiana, numa fase final do Mundial da modalidade, Cabo Verde inscreveu o seu nome na lista dos vencedores, deste Mundial que decorre na Suécia e na Polónia. Cabo Verde aguarda agora pelo resultado do segundo jogo deste grupo, ainda esta noite, que coloca frente a frente os combinados nacionais da Suécia (anfitrião) e do Brasil. A equipa crioula volta a competir no sábado, desta feita, ante a Suécia, para na segunda-feira fechar a fase de grupo na partida com o Brasil. A Federação Cabo-verdiana de Andebol já definiu como a primeira prioridade desta participação cabo-verdiana a passagem à segunda fase. O 28º Campeonato do Mundo de andebol decorre de 12 a 29 de Janeiro, na Polónia e Suécia, e conta com a participação de 32 selecções, sendo a Dinamarca a actual campeã em título. Divisão dos grupos: Grupo A: Espanha, Montenegro, Chile e Irão. Grupo B: França, Polónia, Arabia Saudita e Eslovénia Grupo C: Suécia, Brasil, Cabo Verde e Uruguai Grupo D: Islândia, Portugal, Hungria e República Tcheca Grupo E: Alemanha, Qatar, Servia e Argélia Grupo F: Noruega, Macedónia do Norte, Argentina e Holanda Grupo G: Egipto, Croácia, Marrocos e Estados Unidos da América Grupo H: Dinamarca, Bélgica, Bahrain e Tunísia

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.