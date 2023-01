Faleceu a presidente do Sporting Clube da Praia Isabel Lima

O Sporting Clube da Praia manifestou o seu “extremo pesar” pelo falecimento, esta quarta-feira, da presidente deste emblemático clube leonino, Isabel Lima, ocorrido na cidade da Praia.

“É com extremo pesar que informamos o falecimento da nossa presidente Isabel Lima. Que Deus recorda esta alma em sua gloriosa moradia, que seu corpo possa descansar e que as suas lembranças sejam eternas nos nossos corações”, refere a missiva oficial do Sporting da Praia.

Dirigente carismática dos “leões da capital”, Isabel ou Bela” como era carinhosamente tratada no campo desportivo”, foi uma figura que desde sempre esteve ligada ao futebol da capital, particularmente ao seu Sporting, enquanto clube do seu coração, tendo nos últimos anos assumida a presidência dos actuais campeões regionais de Santiago Sul.

Isabel Lima morreu vitima do Acidente Vascular Cerebral, AVC.