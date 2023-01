Turco Mustafa Lopes Eren é o primeiro a escalar o Monte Pilon di Nhor Dés em Achada Leite

​Em conversa com o Expresso das Ilhas, Mustafa Lopes Eren contou que conheceu a “Torre” de Achada Leite através de uma foto, apresentada por um amigo. Este aventureiro confessa que ficou fascinado com a beleza do lugar e passou então a cultivar o desejo de conhecer e escalar a “torre cercada pelas ondas do mar”.

“Como alpinista, estou sempre em busca de subidas interessantes. Um amigo meu, Christian de Gtek, mostrou-me uma foto de Pilon di Nhor Dês e desde então eu queria conhecer e escalá-lo. É uma estrutura muito atraente. Maravilhosa de todos os lados e no meio das ondas”, contou.

“Pilon di Nhor Dés” não é a primeira aventura deste turco apaixonado pela natureza. Residente na ilha do Fogo há mais de quinze anos. Mustafa Lopes Eren já apostou em diversas aventuras de escalada, incluindo várias visitas ao ponto mais alto de Cabo Verde, o Vulcão de Fogo, com os seus 2.829 metros de altitude.

Pilon di Nhor Dés – Achada Leite

O guia turístico, Apollo Gomes, explica que a Rocha Fundino em Achada Leite é uma falésia situada no litoral de Santa Catarina a noroeste, mais concretamente em Achada Leite. O atractivo é de fácil acesso, quer seja a pé ou de carro, a partir de Tomba Touro e da zona de Ribeira da Barca, respectivamente.

Este guia turístico confidencia que o feito do alpinista Mustafa Lopes Eren chamou a atenção da população e dos visitantes.

“Antes, o local era paragem obrigatória no passeio a Águas Belas por ser uma das Setes Maravilhas de Santa Catarina. Recentemente, todos querem conhecer o lugar escalado pelo alpinista turco e claro que nos congratulamos com este feito que, mais uma vez, coloca a nossa comunidade em evidência”.

A aventura

Mustafa Lopes Eren detalhou o planeou para escalar a “Torre” de Achada Leite. Este aventureiro conta que já explorava as diversas situações que poderiam acontecer, já que o local não tem rede de telemóvel e é cercado pelas ondas.

“Escalar Pilon di Nhor Dés tem que ser bem planeado. Não é uma estrutura muito alta, mas é tecnicamente desafiadora e isolada. Sem a recepção da rede do telefone móvel, eu sabia que estaria sozinho. Isso significa que tive que planear o meu equipamento de acordo com as possíveis situações calculadas. O primeiro passo foi a logística, como chegar e como voltar. Não sabia que existiam passeios de barco com os pescadores de Ribeira Barca. Então isso facilitou muito porque ficou bem organizado. Combinei com esses profissionais e levaram-me até lá e foram buscar-me à noite”, detalhou.

Primeiro a chegar ao topo da “torre” de Achada Leite

O turco aventureiro e apaixonado pela natureza confidenciou ao Expresso das Ilhas que a maioria das suas aventuras acontecem em silêncio, mas confessa que ficou feliz com a repercussão da sua escalada. Mustafa Lopes Eren não publicitou nas redes sociais os seus planos de se aventurar em Achada Leite mas, ao escalar, foi acompanhado pelos olhares curiosos dos moradores que fotografaram e, ao chegar no topo de “Pilon di Nhor Dés”, essas fotografias já estavam a circular nas redes sociais.

__________________________________________________

Potencial económico

Segundo este aventureiro, há muitas áreas em Cabo Verde com grande potencial para se tornarem uma atraente área de escalada capaz de atrair muitos visitantes. Mustafa Lopes Eren sugere que sejam feitos investimentos que proporcionem maior segurança aos aventureiros e maior divulgação do local.

“Toda a área tem um grande potencial para se tornar numa atraente área de escalada que atrairia muitos visitantes. Mas há muito trabalho e material que precisa ser instalado para que os turistas possam subir com segurança. A primeira seria a instalação de ganchos de escalada inoxidáveis, porque a subida é difícil e perigosa, mas uma vez instalados os ganchos, os alpenistas podem subir bem protegidos”, sugeriu.

Mustafa Lopes Eren conta que foi instrutor dos guias do Chã das Caldeiras, na ilha do Fogo e testemunha que alguns dos instrutores tornaram-se bons alpinistas e sugere que talvez o país possa explorar e consolidar esse desporto para que os jovens tenham outras opções como atletas. Da mesma forma, o alpinista sugere mais dinamização dos grandes potenciais do país, colocar Cabo Verde em evidência no mundo, não só pelas belas praias de mar, mas explorando de forma sistemática as belezas das ilhas.

“Fico feliz por poder ser uma inspiração e professor para alguns jovens cabo-verdianos que descobriram a escalada por conta própria e trabalham duro para melhorar. É bom poder colaborar para dinamizar o turismo e fazer conhecer outros cantos através das minhas aventuras. Na minha lista de desejos consta ainda escalar a torre de Ribeira da Torre em Santo Antão. Também é muito desafiador. Assim que tiver oportunidade quero conferir. Espero que a rocha seja sólida o suficiente para escalar. Uma qualidade de rocha como a de Pilon é excepcional”.

Este alpinista descreve que a área de “Pilon di Nhor Dés” é única, linda e impressionante, recomenda vivamente a todos os cidadãos locais e estrangeiros que visitem esta área.

“Ribeira Barca e, especialmente Achada Leite, contém paisagens deslumbrantes. As pessoas são genuinamente amáveis e recebem de braços abertos. Para mim, escalar o Pilon foi o motivo, mas o verdadeiro benefício foi conhecer pessoas da zona, uma hospitalidade comovente. Fui acolhido, deram-me muito apoio e ajudaram-me sem hesitar quando parte do meu material caiu ao mar. Meu respeito e amor a todos de lá”, agradeceu.

__________________________________________________

O alpinista turco Mustafa Lopes Eren escreveu o seu nome na história do alpinismo em Cabo Verde como o primeiro a chegar ao topo da Rocha Fundino em Achada Leite. O feito realizado no dia 20 de Janeiro despertou o interesse de curiosos e chamou a atenção para uma das sete maravilhas de Santa Catarina, popularmente conhecida por “Pilon di Nhor Dés” em Achada Leite.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1104 de 25 de Janeiro de 2023.