​Federação Cabo-verdiana de Surf quer participar na Copa Africana das Nações da modalidade

A Federação Cabo-verdiana de Surf quer levar três atletas para participar na Copa Africana das Nações de Surf. Para participar neste campeonato, a federação precisa do apoio do Governo para levar os atletas a Marrocos.

Segundo o presidente da Federação Cabo-verdiana de Surf, Emanuel Silva, a federação está a preparar alguns atletas para participar na Copa Africana das Nações, que acontece de 1 a 5 de Março próximo, em Marrocos.

"Esta é uma oportunidade de levarmos a nossa bandeira, a nível de surf na África. Estamos com três atletas identificados que queremos levar para Marrocos, para participar no campeonato africano de Surf”, avança.

Este evento, conforme disse, terá participação de vários países africanos e se tudo correr bem, Cabo Verde será representado.

“Estamos convictos que Cabo Verde vai participar neste evento. A nossa participação vai depender de verbas, pelo que esperamos o apoio do Governo, neste sentido. O Governo tem estado a falar muito no apoio do desporto náutico, e promoção de Cabo Verde lá fora e a federação desde a sua criação tem estado a fazer bons campeonato, e recentemente realizamos na ilha do Sal, um Open Ponta Preta, que foi dos campeonatos na onda mais bem feito na história de Cabo Verde, e acreditamos plenamente que teremos um apoio do Governo”, assegura.

Neste sentido, Emanuel Silva afirmou que já entregaram uma carta no Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) e no Ministério do Desporto, a pedir apoio para que possam participar neste evento.

“Esperamos uma resposta positiva, pois o Governo tem mostrado que estão aberto a apoiar o desporto náutico, e recentemente no Ocean Race mostraram que Cabo Verde é 99% de mar, e acho que vamos estar neste evento”, garante Emanuel Silva dizendo que estão a aguardar uma resposta do pedido de apoio que solicitaram ao Governo.

O campeonato arranca no dia 1 de Março, e o presidente da Federação Cabo-verdiana de Surf disse que os atletas têm que estar em Marrocos antes dessa data para se prepararem.

“Os outros países já têm os seus atletas no estágio, infelizmente não temos verbas para colocar os nossos atletas em estágio. Estamos a pedir verba para participar, imagina se pedirmos apoio para o estágio”, frisa.

Além disso, o presidente da Federação Cabo-verdiana de Surf avançou que antes do início do campeonato, vão assinar um protocolo com a Federação Marroquina de Surf.

“A Federação Marroquina de Surf quer apoiar-nos em termos de materiais didáticos e informáticos e no último campeonato foram eles que nos apoiaram na técnica de campeonato”, indica.