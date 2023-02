​Cabo Verde participa no Campeonato Africano de Ciclismo de Estrada

Cabo Verde vai participar no Campeonato Africano de Ciclismo de Estrada, que acontecerá em Accra/Ghana, entre os dias 08 a 13 deste mês. A informação foi avançada esta segunda-feira, 06, pela Federação Cabo-verdiana de Ciclismo (FCC), num comunicado.

A FCC avançou que vão participar neste evento graças ao apoio do IDJ – Instituto do Desporto e da Juventude, e que à margem da competição serão realizadas formação para atletas, em campo de treino e formação de treinadores.

Conforme a Federação Cabo-verdiana de Ciclismo, participar neste evento, é uma oportunidade ímpar de dar visibilidade ao ciclismo cabo-verdiano e prestigiar a nossa bandeira, no seio de vários países membros da Confederação Africana de Ciclismo.

A mesma fonte realçou que foram inicialmente identificados a participar de quatro ciclistas da elite cabo-verdiana que, por mérito, destacaram-se no Campeonato Nacional realizado em finais de 2022.

Contudo, devido a falta de passaporte, irão participar apenas três atletas: Nélio da Cruz, ciclista de São Vicente e campeão nacional, Leonardo Cosme, ciclista de São Nicolau e vice-campeão nacional, e Ruben Lopes, de Santo Antão, todos do escalão Sub23.

Para a formação de treinador vai participar Imerson Fernandes, membro do Conselho Técnico da FCC, que chefia a delegação, e que já se encontra em Accra, juntamente com o campeão nacional e hoje deverão juntar-se à equipa os outros 2 ciclistas.

“Devido a limitações financeiras, infelizmente não nos foi possível integrar na equipa outros elementos da elite do ciclismo nacional, contudo conseguimos convencer a CAC– Confederação Africana de Ciclismo a subsidiar a estadia e alojamento da delegação cabo-verdiana”, lê-se no documento.

A FCC realçou que nesta missão terão três acções distintas, consideradas de relevância, não só para a federação, como para o desporto de uma maneira específica, e, no geral que engrandece o país: Training Camp for riders (10 dias); Training Courses - Coaching Course – Level 02 - (05 dias) e CAC Road African Championships from 08 to 13 of February (6 dias).