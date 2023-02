Ministro promete reforçar o trabalho no sector do desporto escolar em Cabo verde

​O ministro da Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, garantiu hoje, na Cidade da Praia, que vai reforçar o trabalho no sector do desporto escolar, dando mais “vida e subsistência” às escolas para o desenvolvimento do desporto.

A afirmação foi feita à imprensa, na cerimónia de abertura da vigésima terceira edição dos Jogos Escolares, promovida pelo Ministério da Educação através da Delegação do Ministério da Educação da Praia, em parceria com o Instituto do Desporto e da Juventude com o intuito de fomentar o intercâmbio e a mobilidade dos alunos tanto nos seus concelhos como entre as ilhas.

“Estamos aqui para reforçar o nosso trabalho no sector dos jogos escolares, voltando a dar vida ao subsector que é o desporto escolar, pois esses jogos não só são um jogo, mas o culminar de todo um trabalho.

Neste momento estamos com uma comissão técnica montada para além da comissão organizadora dos jogos, que irá trabalhar até chegarmos à data da apresentação das primeiras olimpíadas nacionais dos desportos escolares que terão início, a partir de 27 de Março até 03 de Abril, na Cidade da Praia”, sublinhou Carlos Monteiro.

Para além disso o ministro avançou também que vão realizar, esta semana, uma conferência para debaterem o desporto escolar com o intuito de perceber melhor, de “onde partimos, onde é que estamos agora e em que patamar queremos que o nosso desporto escolar esteja” para que as escolas sejam “viveiros de talentos” e possam alimentar clubes e selecções.

Por sua vez, a delegada do Ministério da Educação da Praia, Constantina Ferreira Afonso afirmou que esses jogos são importantes para as comunidades escolares e desportivas, uma vez que representam uma “mais-valia” para a educação física e mental no desenvolvimento e formação dos alunos nas escolas do País e espera que esta comunidade educativa alcance “bons resultados” para alcançar a competição nacional.

“Espero que tudo corra bem durante estes jogos e que tudo aquilo que foi planeado seja executado e que esses alunos disputem com “fair-play” e possamos ter “bons representantes” para representar Santiago Sul, no nacional desta competição”, precisou.

Questionada sobre a maior preocupação da delegação da Educação da Praia neste momento, Constantina Afonso, avançou que o engajamento das famílias no acompanhamento dos seus filhos constitui uma das maiores preocupações neste momento.

“Sentimos que há alguma falta nesta matéria e a delegação está a trabalhar no sentido de incluir as famílias para que fiquem mais próximas das escolas e assim possamos trabalhar em conjunto para a educação dos filhos”, concretizou.

Por outro lado, a professora de educação física do Complexo Educativa de Salineiro, do concelho de Ribeira Grande de Santiago, Yolanda Santos, afirmou que o desporto nesse complexo é feito com “muitas dificuldades” e precisa de “mais infra-estruturas” porque muitos alunos moram em zonas distantes e o desporto é feito nas localidades.

“Participando hoje, pela primeira vez, nesta iniciativa é importante que esses alunos tenham a noção de que aquilo que ensinamos no dia-a-dia é praticado para além das escolas e incutir neles que o desporto escolar não é sacrifício, mas a vivência do quotidiano que inclui valores, respeito e fraternidade para com o próximo, mesmo com algumas dificuldades neste sector”, sublinhou Yolanda Santos.

No entanto, esta educadora disse esperar que esta competição traga muita experiência positiva para esses alunos, sobretudo na troca de experiências com outras escolas e aproveita para pedir mais intercâmbios neste âmbito.

De referir que os Jogos Escolares 2022/2023, no concelho da Praia contou com a participação de 7.000 alunos, tanto masculinos como femininos, desde o ensino básico ao secundário nas diferentes modalidades, nomeadamente, andebol, futebol, xadrez, karatê, boxe e outras.

O evento contou igualmente com a participação, pela primeira vez, do liceu de Salineiro.

De realçar ainda que estes Jogos Escolares estão a acontecer também em Santiago Norte e em todas as ilhas de Cabo Verde.

A abertura deste evento contou com as presenças do ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos do Canto, do ministro da Educação, Amadeu Cruz e da delegada do Ministério da Educação da Praia, Constantina Afonso, e decorre no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, na Cidade da Praia.