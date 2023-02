COC lança VII edição do Sport bootcamp

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), em parceria com a organização Wecare, promove a VII edição do Sport bootcamp. O objectivo é estimular uma mentalidade empreendedora para impulsionar o número de negócios associados ao Desporto.

No lançamento oficial da VII edição do Sport Bootcamp, que é o concurso de ideias focado na área desportiva que terá início no próximo dia 20 deste mês, na cidade da Praia, o representante da organização Wecare, Leonardo Cunha, explicou que o Sport Bootcamp conta com especialistas de renome nas mais diversas áreas, que ajudam os participantes a desenvolver as suas ideias, com vista à sua futura concretização.

“Durante uma semana os jovens Atletas e ex – Atletas empreendedores que participam no Sport Bootcamp têm acesso a 16,5 horas de workshop e mais de 20 horas de mentoria/projecto com especialistas em empreendedorismo, inovação e Desporto, que lhes permitirão desenvolver os seus projectos e criar/aperfeiçoar os seus produtos/serviços adaptados à cadeia de valor do Desporto”, explicou.

Segundo Leonardo Cunha, este programa inicial é apenas um concurso de ideias, para fazer entender que em qualquer associação é possível fazer a construção de um modelo de receitas, o programa vai tocar em várias áreas consideradas críticas para poder alavancar uma organização ao nível do desenvolvimento de negócio e empreendedorismo.

“O programa já está bem amadurecido. Já percebemos o que funciona bem e o que não funciona assim acreditamos que a taxa de sucesso será agora ainda maior com as alterações que estamos a promover e praticamente se não haver nenhuma situação que vá criar alguma modificação, penso que iremos estabelecer este modelo de programa durante os próximos tempos”, frisou.

Este concurso, que é promovido pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano em parceria com a organização Wecare, como entidade executora do mesmo, em sintonia com outras organizações como o Centro de Incubação de Empresas (BIC), pretende libertar jovens empreendedores visionários para oportunidades de negócio dentro do ecossistema desportivo.

“Uma das grandes alterações em relação às últimas edições é que as outras eram abertas a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, hoje já não é possível as pessoas têm de estar presencialmente para poderem participar. Os mentores também são presenciais, excepcionalmente poderá haver pontos de contacto que não são presenciais mas será de forma excepcional, queremos que os processos de mentorias sejam presenciais”, informou.

A VII edição, que decorrerá de 20 a 25 de Fevereiro, conforme explicou Leonardo Cunha, terá início na ilha de Santiago e irá para Sal, São Vicente e Maio. As inscrições seguem abertas até 17 de Fevereiro.

Durante uma semana os jovens Atletas e ex –Atletas empreendedores que participam no Sport Bootcamp têm acesso a 16,5 horas de workshop e mais de 20 horas de mentoria/projecto com especialista em empreendedorismo, inovação e Desporto, que lhes permitirão desenvolver os seus projectos e criar/aperfeiçoar os seus produtos/serviços adaptados à cadeia de valor do Desporto

O Sport Bootcamp já teve 6 edições realizadas em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe desde o ano de 2019 contando, até ao momento, com mais de 100 promotores a participar no programa.