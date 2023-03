Praia acolhe Projecto Capeverdean Basketball League (CBL)

A Cidade da Praia acolhe, esta sexta-feira, a apresentação oficial do Projecto Capeverdean Basketball League (liga oficial do basquetebol cabo-verdiano), que tem por objectivo motivar a prática do basquetebol em Cabo Verde, criando um ecossistema que permite ser um veículo para a sustentabilidade dos clubes.

Segundo uma nota de imprensa, o projecto CBL que tem como mentor o basquetebolista internacional cabo-verdiano, Joel Almeida, tem como propósito contribuir para o crescimento do basquetebol cabo-verdiano, e para isso, se propõe a organizar o Campeonato Nacional de basquetebol, formando uma liga profissional. “Esta liga profissional contará, nesta primeira edição, com a participação de oito equipas das ilhas de Santiago, Sal e São Vicente. A CBL projectou esta acção de maneira a garantir a continuidade das equipas e o seu crescimento passa por admitir equipas de expansão no futuro”, lê-se na nota. O projecto será apresentado oficialmente a partir das 18 horas, no Hotel Oásis Atlântico Praiamar e contará com a presença do ex-basquetebolista e promotor do projecto Carlos Andrade, ministro da Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, representantes do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), parceiros como a Unitel T+, Ecobank, Bestfly e Grupo Oásis e SNA - Social Nation Africa.

