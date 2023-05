Ginástica Rítmica: Cabo Verde participa no 17º. Campeonato Africano nas Ilhas Maurícias

​Cabo Verde participa no 17º Campeonato Africano de Ginástica que se realiza hoje e sábado, 20, nas Ilhas Maurícias, com uma selecção constituída por três ginastas, orientada pela seleccionadora nacional, Helena Atmacheva.

De acordo com a Inforpress, Márcia Lopes, Noa da Veiga e Leua Alberto são as concorreres cabo-verdianas nesta competição que conta ainda com o concurso das atletas de países como Angola, Egipto, Tunísia, Uganda e África do Sul.

Neste que é o primeiro Campeonato Africano das Nações da modalidade a realizar-se nas Ilhas Maurícias, prova que junta as melhores praticantes do continente, a delegação cabo-verdiana é chefiada pelo vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Ginástica, Olavo Luz.

A prova de ginástica rítmica vai servir, igualmente, para apurar os representantes do continente que irão estar no Campeonato do Mundo, previsto para Valência (Espanha), de 23 a 27 de Agosto do corrente ano.

Para esta participação no 17º Campeonato Africano de Ginástica, maior competição da modalidade do continente, a delegação cabo-verdiana foi patrocinada pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).