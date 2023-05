Cabo Verde conquista 5 medalhas nos Jogos das Ilhas 2023

A delegação Cabo-verdiana, que representou o país, na XXV edição dos Jogos das Ilhas, chegou ao país na madrugada de hoje, 29 de Maio,com cinco medalhas, sendo dois de ouro, duas de prata e uma de bronze.

Segundo um comunicado do Ministério da Educação, a selecção cabo-verdiana conquistou, na sexta-feira, 26, uma medalha de ouro em 3000m feminina e outra de prata nos 200 metros masculinos. Ainda, neste dia a equipa de basquetebol 3x3 masculina disputou a medalha de bronze, tendo ficado na 4 posição.

A selecção nacional de atletismo, que conquistou as 5 medalhas, esteve sob comando do treinador Pascoal Dias, e foi constituída pelos atletas Joel Balde; Josimar Lopes (medalha de prata em 100 e 200M); Willian Lopes; Patrick Cabral; Daíra dos Santos (medalha de bronze nos 800M); Shaila Gonçalves; Jeisilene de Carvalho Monteiro; Emely Tavares e Marina Cibelle Delgado (medalha de ouro nos 1500 e 3000M).

O Ministério da Educação recorda que o país esteve representado nesta competição destinada à categoria sub-16, com uma selecção composta por 18 alunos vencedores das Olimpíadas do Desporto Escolar, que competiram nas modalidades de atletismo e basquetebol.

A XXU edição dos Jogos das Ilhas aconteceu de 23 a 28 de Maio na Córsega, França e estiveram presentes as selecções de Córsega, Guiana, Martinica, Malta, Sardenha, São Martinho (Caribe) e Ísquia (Itália).

Os Jogos das Ilhas têm como objectivo principal a criação de um espírito de cidadania europeia, no contexto do ideal olímpico, que permita passar à juventude, através do Desporto, uma mensagem desportiva fundamentada no “fair-play” e no respeito pelos outros e, também, de possibilitar o encontro entre jovens de origens diferentes, mas que têm como denominador comum a insularidade.