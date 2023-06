Operadores turísticos inteiram-se do projecto da participação de Cabo verde no Mundial de Basquetebol 2023

O ministro-adjunto do primeiro-ministro para o Desporto, Carlos Monteiro, apresentou, esta sexta-feira, aos operadores turísticos da cidade de Santa Maria o projecto da participação de Cabo Verde no Mundial de Basquetebol 2023.

Segundo Carlos Monteiro, trata-se de um projecto ambicioso, pelo feito alcançado por Cabo Verde, sendo o país mais pequeno a conseguir presença num mundial na história do basquetebol.

“Este é o primeiro de uma série de encontros que vamos fazer. O propósito é apresentar o projecto de Cabo Verde no Mundial de Basquetebol 2023. É um projecto muito ambicioso”, reiterou, considerando que para além desse feito, da projecção da marca Cabo Verde, há todo um projecto desportivo que precisa ser dado “toda dignidade possível”.

O titular da pasta do Desporto explicou que a selecção de basquetebol vai ter um estágio na Praia e no Mindelo, a partir de 15 de Julho, participar também num torneio internacional em Itália, um período de estágio em Madrid, e com a comunidade nos Estados Unidos.

Este encontro, conforme salientou, é uma “convocatória” de toda a Nação cabo-verdiana para participar neste projecto do basquetebol no “Mundial de 2023”, que conta com “total” engajamento do Governo, estando a ser criadas “todas as condições” para a fase de preparação e participação no Japão, no final de Agosto.

“Esta operação está orçada em sessenta e seis mil contos, o mínimo que se pode ter no momento para garantir que a selecção possa preparar-se bem e fazer o melhor possível no Japão”, concluiu.

A selecção de Cabo Verde de basquetebol qualificou-se a 26 de Fevereiro, pela primeira vez, para o mundial da modalidade, evento que vai contar com a participação de 32 selecções nacionais e acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

O País figura como um dos cinco países africanos a representar o continente no Mundial 2023, juntamente com Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto e Angola.