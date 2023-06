Académica do Mindelo goleia Figueirense (4-1) e fica a um passo das meias-finais

O treinador da Académica, Rui Leite, realçou o facto de a sua equipa ter entrado “forte” no jogo, o que lhes possibilitou conseguir marcar o primeiro golo, logo nos primeiros minutos da partida e o domínio do jogo.

A Académica do Mindelo goleou hoje o Figueirense por 4-1, no Estádio Municipal Dau d´Segunda, no Maio, em jogo da quinta jornada do campeonato nacional de futebol, e está a um passo da passagem às meias-finais.

Os golos da equipa dos “estudantes” do Mindelo foram apontados por Maniche, Gogol, Txukin e Lela, enquanto o tento de honra da turma do Figueirense foi marcado por Sissoco.

Rui Leite disse que na segunda parte a sua equipa conseguiu neutralizar as investidas do adversário, que jogava em casa, mantendo sempre unida e com bloco compacto.

Conforme avançou Rui Leite, ainda nada está ganho, pelo que a Académica vai continuar a trabalhar para revalidar o título de campeão nacional, embora admita que não vai ser fácil.

Já o treinador do Figueirense, Alírio Martins, considerou que a sua equipa teve uma postura muito diferente do habitual, sendo que nos primeiros 20 minutos os jogadores estiveram praticamente “ausentes”, permitindo que o adversário tomasse o controlo do jogo.

O técnico admitiu terem cometido “pecados”, que contribuíram para o resultado “pesado” para a sua equipa, que, alega, demonstrou uma “postura combativa”, desde da prova regional até ao campeonato nacional.

Alírio Martins disse ainda que o Figueirense vai continuar a lutar para conseguir uma vitória nesta prova rainha do futebol nacional, a nível de clubes, desta vez frente à turma de Varandinha.

No outro jogo do grupo C, também disputado deste domingo, no Estádio Aquiles Oliveira, em Nova Sintra, na Brava, o Morabeza e o Varandinha do Tarrafal de Santiago, empataram a zero bola.

Concluída a quinta e penúltima jornada da fase de grupos do nacional e futebol, a Académica do Mindelo, com 12 pontos, continua a liderar, seguido do Morabeza (Brava) com nove, Varandinha (Santiago Norte) três pontos e Figueirense (Maio) com dois.

Segue o quadro completo dos resultados dos jogos da 5ª jornada do campeonato de Cabo Verde, disputados no fim-de-semana, nas diferentes regiões desportivas do País.

Grupo A: Mindelense 1 – Travadores 0 e Juventude 0 – Santo Crucifixo 2

Classificação: Mindelense (Onze pontos), Santo Crucifixo (sete pontos), Travadores (seis pontos) e Juventude com quatro pontos cada.

Grupo B: Palmeira 1 – Vulcânico 0 e Sanjoanense 2 – Belo Horizonte 3

Classificação: Vulcânico (dez pontos), Palmeira (nove pontos), Belo Horizonte (cinco) e Sanjoanenses (quatro pontos).

Grupo C: Figueirense 1 – Académica do Mindelo 4 e Morabeza 0 – Varandinha 0

Classificação: Académica do Mindelo (doze pontos), Morabeza (nove pontos), Varandinha (três pontos) e Figueirense com dois pontos.

Jogos da 6ª e última jornada a serem disputados no fim-de-semana 10 e 11 de Junho:

Grupo A: Santo Crucifixo – Mindelense e Travadores – Juventude

Grupo B: Belo Horizonte – Palmeira e Vulcânico – Sanjoanenses

Grupo C: Académica Mindelo – Morabeza e Varandinha – Figueirense