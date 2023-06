Papalelé troca Portugal pela República Checa

Avançado cabo-verdiano deixa o Estrela da Amadora, recém-promovido à I Liga portuguesa, para jogar nos checos do MFK Karviná.

Papalelé vai jogar na República Checa.

A informação está a ser avançada pelo desportivo português Record e dá conta da transferência do avançado para o MFK Karviná.

A mesma fonte adianta que o jogador esteve emprestado pelo Estrela da Amadora ao Anadia na época passada.

De recordar que Papalelé deixou o CS Mindelense em Novembro de 2019 com destino à equipa B do F.C. Porto de onde saiu em Janeiro do ano seguinte para ir jogar na equipa de Sub-23 do Leixões.

Na época seguinte foi promovido à primeira equipa do Leixões onde esteve até Agosto de 2021 altura em que se transferiu para o Montalegre.

Em 2021/22 Papalelé foi transferido para o Estrela da Amadora sendo, quase de imediato, transferido, por empréstimo, para o Anadia.

Na Selecção Nacional Papalelé conta com quatro jogos realizados nos quais marcou dois golos.

O valor da transferência do jogador para a República Checa não foi divulgado.