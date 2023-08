Mundial de Basquetebol: Hélder Cardoso homenageia selecção nacional com mural no pavilhão Vavá Duarte

​O artista plástico Hélder Cardoso homenageou a selecção nacional de basquetebol, que vai participar no Mundial da modalidade, com uma pintura mural na parte exterior do pavilhão Vavá Duarte, na Praia.

A pintura retrata o slogan que acompanha a equipa nacional de basquetebol nas participações internacionais, “Undi tem Union, tem Vitória” (onde há união há vitória), e marca a inédita participação no Mundial.

De referir que no jogo de apresentação dos jogadores, realizado na terça-feira, 01, no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, Hélder Cardoso já havia presenteado os jogadores com um quadro que leva o mesmo slogan.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol já se encontra em Itália com 14 dos 15 atletas seleccionados para iniciar a segunda fase do estágio para o Campeonato do Mundo Fiba’2023, prova a ser disputada na Indonésia, Japão e Filipinas.

Dos 19 atletas inicialmente pré-convocados, a equipa técnica trabalhou com 17 destes na primeira fase no pavilhão Vavá Duarte, já que o veterano base Jeff Xavier (EUA) preferiu ficar de fora dos trabalhos por motivos familiares, ao passo que o gigante Edy Tavares só irá integrar-se ao grupo no estágio de Madrid.

De acordo com a programação anunciada pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Basquetebol, Mário Correia, a equipa crioula vai competir num torneio internacional no solo italiano no qual estarão presentes a selecção anfitriã, a Turquia e a China.

Após este torneio, o combinado crioulo desloca-se para um novo estágio em Madrid (Espanha), onde espera realizar dois jogos treinos, sendo o primeiro a 08 com a Oklahoma States University e uma segunda partida ainda por revelar o adversário, já que Cabo Verde descarta realizar amistoso com a Venezuela, inicialmente proposto, enquanto adversário do Grupo F no Mundial.

Já a caminho do Japão, a selecção cabo-verdiana viaja para os Estados Unidos da América para de 13 a 18 do corrente intensificar os seus processos de treinos junto da comunidade cabo-verdiana radicada, para que na madrugada de 18/19 esteja a viajar rumo ao Japão.

O Campeonato do Mundo que vai decorrer no Japão, nas Filipinas e na Indonésia de 25 de Agosto a 10 de Setembro e Cabo Verde partilha o Grupo F com as selecções nacionais da Eslovénia, da Geórgia e da Venezuela.

Desde o dia 15 que os pré-seleccionados têm estado concentrados na cidade da Praia para treinos com sessões bi-diários, ensaios de ginásios e musculação, estando previsto para 03 de Agosto.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA a 26 de Agosto próximo, ante a equipa nacional da Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão.

De acordo com a calendarização divulgada pela organização do XIX Campeonato do Mundo de Basquetebol, Cabo Verde volta a competir, a 28 do mesmo mês, desta feita, frente à sua congénere dos sul-africanos da Venezuela, para a segunda jornada e termina a sua participação na fase de grupo, a 30 do corrente, ante europeus da Eslovénia.

Os 15 eleitos para o Mundial Bases: Wil Tavares (Balkan, Bulgária), Shane da Rosa (Piratas, EUA), Amin Delgado (Espanha).

Extremos: Fidel Mendonça (Prédio, Cabo Verde), Ivan Almeida (Benfica, Portugal), Joel Almeida (CAP, Camarões), Patrick Lima “Puto” (Almeria, Espanha), Anderson Correia (Petro de Luanda, Angola), Patrick Spencer “Giannis” (Zentro Basket Madrid, Espanha).

Posições Quatro e Cinco: Walter Tavares “Edy” (Real Madrid, Espanha), Kevin Gomes “Kevon” (Porto, Portugal), Michel Mendes (EUA), João “Betinho” Gomes (Benfica Portugal), Kevin Coronel (Mans, França) e Amarilson Lopes “Maguei”- Socuellamos, Espanha).