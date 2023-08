Cabo Verde perde com a China (86-66) em jogo de estreia no Trentino Basket Cup em Itália

​A selecção nacional de basquetebol perdeu esta sexta-feira, com a congénere da China por 86-66, no seu jogo de estreia no Trentino Basket Cup, a decorrer ema Itália, no quadro da sua preparação para o Mundial.

Hoje, às 20:30, Cabo Verde disputará o terceiro lugar deste torneio, e que participam ainda as selecções da Itália, Turquia e China.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol encontra-se em Itália desde quinta-feira, 03, conta com 14 dos 15 atletas seleccionados para iniciar a segunda fase do estágio para o Campeonato do Mundo Fiba’2023, prova a ser disputada na Indonésia, Japão e Filipinas.

Edy Tavares só irá integrar-se ao grupo no estágio de Madrid, (Espanha) onde o combinado nacional espera realizar dois jogos treinos, sendo o primeiro a 08 com a Oklahoma States University e uma segunda partida ainda por revelar o adversário, já que Cabo Verde descarta realizar amistoso com a Venezuela, inicialmente proposto, enquanto adversário do Grupo F no Mundial.

Já a caminho do Japão, a selecção cabo-verdiana viaja para os Estados Unidos da América para de 13 a 18 do corrente intensificar os seus processos de treinos junto da comunidade cabo-verdiana radicada, para que na madrugada de 18/19 esteja a viajar rumo ao Japão.

O Campeonato do Mundo que vai decorrer no Japão, nas Filipinas e na Indonésia de 25 de Agosto a 10 de Setembro e Cabo Verde partilha o Grupo F com as selecções nacionais da Eslovénia, da Geórgia e da Venezuela.

Desde o dia 15 que os pré-seleccionados têm estado concentrados na Cidade da Praia para treinos com sessões bi-diários, ensaios de ginásios e musculação, estando previsto para 03 de Agosto.

Cabo Verde fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA a 26 de Agosto próximo, ante a Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão.

De acordo com a calendarização divulgada pela organização do XIX Campeonato do Mundo de Basquetebol, Cabo Verde volta a competir, a 28 do mesmo mês, desta feita, frente à sua congénere dos sul-africanos da Venezuela, para a segunda jornada e termina a sua participação na fase de grupo, a 30 do corrente, ante europeus da Eslovénia.