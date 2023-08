Novo presidente dos Travadores Arlindo Cardoso promete reforçar qualidade do clube

O novo presidente do Clube Desportivo Travadores eleito na assembleia-geral deste sábado, prometeu hoje trabalhar para reforçar a equipa de futebol, manter os encarnados na rota dos títulos e alargar o clube a novas modalidades.

Arlindo Cardoso considerou “uma grande honra estar à frente desta grande instituição que é os Travadores” pelo que vincou a pretensão de elevar, cada vez mais, a qualidade do clube, unir todos os adeptos, simpatizantes e associados à volta deste clube da capital e dar uma nova visão à sede do clube bem como a reabertura de uma escola de futebol.

Em relação à equipa de futebol, detentora do título regional de Santiago Sul, o novel dirigente dos “Índios da Capital”, nome por que é conhecida a equipa encarnada, Cardoso anunciou a contratação de uma nova equipa técnica, liderada por Ivanildo Ferreira, antigo treinador do Sporting da Praia e que levou os leoninos ao título regional em 2021/2022, pelo que Janito Carvalho deixa os encarnados após duas temporadas.

Ivanildo Ferreira vai ser coadjuvado nos trabalhos técnicos pelos habituais colaboradores, Ruce e Daniel.

Ex-vice-presidente da direcção cessante, Arlindo Cardoso substitui Abel Mendonça, que deixa o clube a meio do primeiro mandato, no ano da conquista do título regional de Santiago Sul pelos Travadores, mas cuja temporada ficou manchada pela eliminação prematura na Taça de Cabo Verde e no Campeonato Nacional.

O novo presidente aposta numa equipa cujos órgãos sociais foram constituídos por uma mescla de dirigentes da equipa cessante e entrada de novos elementos, pelo que Lourenço Oliveira passa a assumir as funções do presidente do Conselho Fiscal e Disciplina, ao passo que Cleidir Dias foi o eleito para o cargo do presidente da mesa da Assembleia-geral.