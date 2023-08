​Cabo Verde e a sua Gente e Marco Soares promovem “Fórum Desporto Djarmai”

A ilha do Maio acolhe este sábado, 12, a primeira edição do “Fórum Desporto Djarmai” sob o lema “O futuro começa agora”. Trata-se de um evento desportivo que será realizado pelo Cabo Verde e a sua Gente e o ex-internacional cabo-verdiano, Marco Soares.

Segundo uma nota enviada, o evento visa promover o desporto entre os jovens, incentivando a sua participação activa e reflexão sobre a sua importância na sociedade cabo-verdiana.

“Através de palestras, debates e actividades, o projecto pretende fortalecer valores como o fair play, a inclusão e o espírito de equipa, inspirando os jovens atletas e reforçando o papel do desporto na construção de sociedades resilientes”, explica a mesma fonte.

O “Fórum Desporto Djarmai” irá abordar as temáticas: “Os Jovens e o Desporto – A participação (integrada) no quotidiano de vida”, “Idealizar e refletir sobre como desenhar a carreira profissional dos Jovens, ligada ao Desporto”, “Valores Olímpicos” e “Saúde mental dos jovens com efeito na motivação, participação e rendimento desportivo”.

A mesma fonte realçou que a iniciativa tem como principais objectivos: revisitar o papel dos vários actores sociais na promoção e orientação da atividade física e do desporto; dar a palavra aos jovens sobre o desporto, isto é, como se sentem atraídos e motivados a participar; abordar a participação e a relação dos jovens com o desporto; repensar a aproximação dos jovens ao desporto em diferentes cenários: iniciação, prática informal, competição ou alto rendimento.

A primeira edição do “Fórum Desporto Djarmai”, conta com a participação de Marco Soares, ex-internacional cabo-verdiano, empresário e agente desportivo cabo-verdiano residente em Holanda, Adilson dos Santos da Cruz, especialistas e dirigentes na área do Desporto e também de jovens atletas, em especial crianças e jovens das escolas de iniciação desportiva.

O “Fórum Desporto Djarmai” conta com parceria do Governo, através do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), do ALOU Cabo Verde, CV Interilhas e da Câmara Municipal do Maio.

Enquadrada nas actividades do “Fórum Desporto Djarmai”, Marco Soares, fará a entrega de vários materiais desportivos às equipas: as Titânios da Calheta, Real Santana de Morrinho, Real Marítimo FC e a Escola de Iniciação Desportiva Vitória, que vão participar no Torneio Marco Soares.