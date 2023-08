Fábio Samuco e Jéssica Silva vencem 9ª edição do Volta a Djeu

Os atletas Fábio Samuco e Jéssica Silva foram os vencedores nas categorias masculino e feminino da nona edição da travessia a nado Volta a Djeu realizada hoje, no Mindelo, num percurso de 5.200 metros.

Fábio Samuco foi o primeiro a terminar a prova, que se iniciou na praia da Lajinha, com um tempo de 01:30.~Rivalino Lima, marcou a sétima presença na prova, com o tempo de 1:49 alcançou o segundo lugar. O terceiro lugar coube a Steven Lima que obteve o tempo de 1:50

Em femininos, Jéssica Silva venceu com o tempo de 02:21. Ariel Pinheiro ficou em segundo lugar, com poucos segundos após o primeiro lugar. Beti Sequeira, detentora do título de campeã do Volta a Djeu no ano passado, fez o percurso em 2:44 e foi relegada para o terceiro lugar.

Segundo Jandir Leite, a Djeu CV quer internacionalizar a competição, “trazendo um circuito mundial para Cabo Verde e inscrever a modalidade de natação cabo-verdiana em águas abertas nas provas internacionais”.

A 9ª edição do Volta Djeu contou com provas paralelas de promoção, duas direccionadas a crianças e adolescentes, que fizeram percurso de 50 e 100 metros paralelo à praia da Laginha, e outra envolvendo veteranos de mais de 50 anos, que nadaram da Laginha até o Farol dos estaleiros da Cabnave, num percurso de 1.600 metros.