Futebol: Sporting da Praia anuncia contratação do internacional Nelito Santos

​O Sporting Clube da Praia anunciou hoje a contratação do internacional cabo-verdiano Nelito Santos que, na última época, representou os Trovadores, tendo conquistado o título de campeão regional de Santiago Sul.

O futebolista, que tem ainda no palmarés um título de campeonato de Cabo Verde, conquistado em 2018 com a Académica da Praia, disse à Inforpress que se trata de “um sonho realizado” representar “uma das melhores equipas” do futebol cabo-verdiano.

“Desde criança tinha o sonho de jogar no Sporting da Praia e quando estava nas escolas de formação sempre trabalhei para um dia jogar no Sporting”, contou Nelito, que se assume como sportinguista.

Para a próxima época, o jogador, natural do bairro de Eugénio Lima, na Cidade da Praia, promete foco e trabalho para ganhar todos os jogos e conseguir ganhar títulos e colocar o Sporting “no lugar que merece estar, lá em cima”.

Nelito, considerado um dos melhores médios do futebol santiaguense e cabo-verdiano, junta-se ao centrocampista Yaya (Ex-Celtic) e ao guarda-redes Oblak (ex-Travadores) como os primeiros novos reforços da equipa leonina no ano vai completar 100 anos de existência, já que clube foi fundado a 03 de Dezembro.

Depois de Eugénio Lima, Académica da Praia e Travadores, Nelito vai representar o Sporting da Praia na época 2023-2024.