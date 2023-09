Futebol/CAN´2023: Selecção de Cabo Verde já se encontra no Togo

​A selecção nacional de futebol já encontra em Lomé (Togo) onde vai defrontar domingo, 10, a congénere togolesa, em jogo a contar para a sexta e última jornada do Grupo B, de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN’2023).

Dos 25 futebolistas inicialmente convocados seguiram viagem para Lomé 23 jogadores, devido à exclusão de Deroy Duarte, que não chegou a viajar para Lisboa, e João Correia, que se lesionou durante o estágio de preparação.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) ainda hoje os jogadores vão fazer um treino de adaptação ao relvado do Estádio Kegué de Lomé.

Cabo Verde esteve durante uma semana em Portugal preparar esta partida que pode dar o primeiro lugar do grupo, uma vez que no outro jogo Burkina Faso e Etswatini empataram esta sexta-feira, 08, sem golos, no Estádio de Marrakech, em Marrocos, casa emprestada dos burkinabés.

Entretanto, caso os Tubarões Azuis, nome pelo qual a selecção de Cabo Verde é conhecida, vençam o Togo no domingo, 10, chegam a 13 pontos e asseguram o primeiro lugar do grupo.

O jogo está agendado para as 15:00 locais (16:00 em Cabo Verde) no Estádio Kegué de Lomé, no Togo.

Na classificação, Burquina Faso lidera com 11 pontos (com mais jogo) seguido de Cabo Verde com 10 (menos um jogo) seguidos de Togo com cinco (menos um jogo) Etswatini (dois pontos e mais um jogo).

Burkina Faso e Cabo Verde já estão qualificados, como os dois primeiros do grupo, para a fase final a realizar-se de 23 de Junho a 23 de Julho de 2024, na Costa do Marfim.