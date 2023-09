Santo Antão Norte: Torreense Sport Clube fora das competições da época futebolística 2023/2024

O presidente demissionário do Torreense Sport Clube, Carlos Bartolomeu, anunciou hoje à Inforpress que o clube não vai participar nas competições da época futebolística 2023/2024, na zona norte de Santo Antão.

Carlos Bartolomeu explicou que a equipa do vale da Ribeira da Torre não vai participar no regional 23/24, porque, lembrou, no passado domingo, foi convocado uma assembleia-geral e ninguém apareceu e nem tão pouco foi apresentada uma lista alternativa para assumir o comando do clube nos próximos anos.

Segundo a mesma fonte, no passado mês de Julho, ele anunciou a demissão “em bloco” da sua equipa directiva, decisão que o mesmo considerou “irreversível”, devido à “inoperância, falta de solidariedade e críticas sem fundamento” no seio do clube.

“É uma situação um pouco bizarra com relação a tudo o que está a passar no clube. Muitos me acusaram de estar no cargo há muito tempo, no entanto, foi dado a oportunidade de se eleger uma outra liderança e ninguém apareceu para apresentar uma lista ou criar uma alternativa”, assinalou.

E é neste sentido que o presidente demissionário assegurou que enquanto não form reunidas as condições para tal, a equipa fica fora das competições da região norte de Santo Antão.