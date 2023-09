Boxe/Qualificação Paris’2024: Quatro pugilistas cabo-verdianos jogam hoje para as meias-finais

​Os quatro pugilistas cabo-verdianos qualificados para os quartos-de-finais do torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris’2024 voltam hoje a competir em Dakar, Senegal, nesta prova organizada pela Task Force do Comité Olímpico Internacional.

De acordo com a organização, Davilson Morais, o único da selecção nacional nesta competição que ainda não competiu, estreia-se na tarde desta quarta-feira em busca de um lugar nas meias-finais dos 92 Kg.

Nancy Moreira, nos 66 Kg, que na sua primeira prestação eliminou uma pugilista do Botswana, volta a entrar em cena, para procurar a passagem à semifinal diante da sua concorrente de Moçambique, assim como Carina Varela, que procura uma vaga à fase seguinte nos 60 Kg, depois da vitória na jornada inaugural.

Quem também volta a competir hoje é o “boxeur” cabo-verdiano residente em França, Bruno Varela, com duas vitórias noutros tantos combates já realizados nesta competição, em solo senegalês, nos 71 Kg.

Já os pugilistas Israel Nzewi (80 Kg), Admilson Carvalho (63,5 Kg), Elisandro Silva (57 Kg) e Lenick Fernandes (51 Kg) ficaram pelo caminho.

O torneio de qualificação é organizado pela Task Force do Comité Olímpico Internacional com vista à qualificação dos atletas para a maior prova mundial e decorre de 09 a 15 do corrente, em Dakar, no Senegal.

Para garantir a qualificação os pugilistas deverão conquistar, em feminino, as medalhas de prata ou ouro e para o masculino apenas o ouro garante a qualificação.